Министерство здравоохранения Украины может рекомендовать вернуть ограничения для храмов и церквей. Речь идет об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства.

– Главный государственный санитарный врач добавил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Николаеве от коронавируса умер священник из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата.