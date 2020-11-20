Министерство здравоохранения Украины может рекомендовать вернуть ограничения для храмов и церквей. Речь идет об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства.
– Главный государственный санитарный врач добавил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания, - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре в Николаеве от коронавируса умер священник из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Министерство здравоохранения Украины может рекомендовать вернуть ограничения для храмов и церквей. Речь идет об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства.
– Главный государственный санитарный врач добавил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания, - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре в Николаеве от коронавируса умер священник из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов