В это воскресенье, в 19:30 на «НикВести» начнется прямой эфир программы «Битва за місто», где уже после закрытия участков будут оглашены результаты экзитпола по выборам мэра Николаева.

Прямой эфир будет в YouTube НикВести, а также у наших партнеров ТРК «МАРТ» и «НИС-ТВ».

Участниками программы будут кандидаты в мэры, политики, лидеры партий, журналисты, наблюдатели и политические эксперты. Ведущим станет главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.

— У нас есть традиция, в ночь выборов проводить телемарафон, куда приглашать представителей местного политикума, людей, имеющих отношение к общественной жизни города, экспертов, журналистов и многих других. Последний такой эфир был во время второго тура президентских выборов, он проходил прямо в здании Николаевского городского совета, его участниками были мэр, губернатор, народные депутаты. После выборов всегда интересно обсудить, как их результаты повлияют на будущее города, каким станет наш регион через 5 лет новой каденции местных советов. В этот раз мы проводим собственный экзитпол, и сразу же после закрытия избирательных участков сможем огласить его результаты и обсудить их в студии, - рассказал Олег Деренюга.

Напомним, 23 октября, в рамках политического ток-шоу «Битва за місто» состоялись дебаты кандидатов на пост Николаевского городского головы.