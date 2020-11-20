В это воскресенье, в 19:30 на «НикВести» начнется прямой эфир программы «Битва за місто», где уже после закрытия участков будут оглашены результаты экзитпола по выборам мэра Николаева.
Прямой эфир будет в YouTube НикВести, а также у наших партнеров ТРК «МАРТ» и «НИС-ТВ».
Участниками программы будут кандидаты в мэры, политики, лидеры партий, журналисты, наблюдатели и политические эксперты. Ведущим станет главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.
— У нас есть традиция, в ночь выборов проводить телемарафон, куда приглашать представителей местного политикума, людей, имеющих отношение к общественной жизни города, экспертов, журналистов и многих других. Последний такой эфир был во время второго тура президентских выборов, он проходил прямо в здании Николаевского городского совета, его участниками были мэр, губернатор, народные депутаты. После выборов всегда интересно обсудить, как их результаты повлияют на будущее города, каким станет наш регион через 5 лет новой каденции местных советов. В этот раз мы проводим собственный экзитпол, и сразу же после закрытия избирательных участков сможем огласить его результаты и обсудить их в студии, - рассказал Олег Деренюга.
Напомним, 23 октября, в рамках политического ток-шоу «Битва за місто» состоялись дебаты кандидатов на пост Николаевского городского головы.
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В это воскресенье, в 19:30 на «НикВести» начнется прямой эфир программы «Битва за місто», где уже после закрытия участков будут оглашены результаты экзитпола по выборам мэра Николаева.
Прямой эфир будет в YouTube НикВести, а также у наших партнеров ТРК «МАРТ» и «НИС-ТВ».
Участниками программы будут кандидаты в мэры, политики, лидеры партий, журналисты, наблюдатели и политические эксперты. Ведущим станет главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.
— У нас есть традиция, в ночь выборов проводить телемарафон, куда приглашать представителей местного политикума, людей, имеющих отношение к общественной жизни города, экспертов, журналистов и многих других. Последний такой эфир был во время второго тура президентских выборов, он проходил прямо в здании Николаевского городского совета, его участниками были мэр, губернатор, народные депутаты. После выборов всегда интересно обсудить, как их результаты повлияют на будущее города, каким станет наш регион через 5 лет новой каденции местных советов. В этот раз мы проводим собственный экзитпол, и сразу же после закрытия избирательных участков сможем огласить его результаты и обсудить их в студии, - рассказал Олег Деренюга.
Напомним, 23 октября, в рамках политического ток-шоу «Битва за місто» состоялись дебаты кандидатов на пост Николаевского городского головы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов