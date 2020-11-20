Депутат Николаевского горсовета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что Владислав Чайка баллотируется от партии, представители которой отчасти виноваты в смерти его отца.
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
По словам Елены Киселевой, на здоровье покойного мэра Николаева Владимира Чайки в немалой степени повлияло положение, в котором он оказался как городской голова с приходом к власти «Партии регионов».
\— Я много помню и достаточно много знаю. Я точно знаю, что жизненный путь Владимира Дмитриевича (Чайки, экс-мэра Николаева, — прим.) сократился благодаря диктатуре одной политической силы. Потому что он как мэр того управления и той системы ценностей, был достаточно свободным человеком. И когда зашло тоталитарное политическое управление «Партии регионов», он где-то сломался и на ментальном уровне. Потому что он долен был с этим мириться, соглашаться, а внутренне он противился этому. Я это знаю, потому что у нас были дружеские дискуссии, я была членом исполкома, — сказала депутат.
Елена Киселева не понимает, как Владислав Чайка может баллотироваться от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», руководство и члены которой состояли в «Партии регионов».
— Когда наследник памяти заходит под брендом той политической силы, которая по сути «ухайдокала» твоего отца, для меня это низко. Больше мне к этому добавить нечего, — резюмировала она.
Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Депутат Николаевского горсовета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что Владислав Чайка баллотируется от партии, представители которой отчасти виноваты в смерти его отца.
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
По словам Елены Киселевой, на здоровье покойного мэра Николаева Владимира Чайки в немалой степени повлияло положение, в котором он оказался как городской голова с приходом к власти «Партии регионов».
\— Я много помню и достаточно много знаю. Я точно знаю, что жизненный путь Владимира Дмитриевича (Чайки, экс-мэра Николаева, — прим.) сократился благодаря диктатуре одной политической силы. Потому что он как мэр того управления и той системы ценностей, был достаточно свободным человеком. И когда зашло тоталитарное политическое управление «Партии регионов», он где-то сломался и на ментальном уровне. Потому что он долен был с этим мириться, соглашаться, а внутренне он противился этому. Я это знаю, потому что у нас были дружеские дискуссии, я была членом исполкома, — сказала депутат.
Елена Киселева не понимает, как Владислав Чайка может баллотироваться от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», руководство и члены которой состояли в «Партии регионов».
— Когда наследник памяти заходит под брендом той политической силы, которая по сути «ухайдокала» твоего отца, для меня это низко. Больше мне к этому добавить нечего, — резюмировала она.
Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов