Депутат Николаевского горсовета, глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что Владислав Чайка баллотируется от партии, представители которой отчасти виноваты в смерти его отца.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Елены Киселевой, на здоровье покойного мэра Николаева Владимира Чайки в немалой степени повлияло положение, в котором он оказался как городской голова с приходом к власти «Партии регионов».

\— Я много помню и достаточно много знаю. Я точно знаю, что жизненный путь Владимира Дмитриевича (Чайки, экс-мэра Николаева, — прим.) сократился благодаря диктатуре одной политической силы. Потому что он как мэр того управления и той системы ценностей, был достаточно свободным человеком. И когда зашло тоталитарное политическое управление «Партии регионов», он где-то сломался и на ментальном уровне. Потому что он долен был с этим мириться, соглашаться, а внутренне он противился этому. Я это знаю, потому что у нас были дружеские дискуссии, я была членом исполкома, — сказала депутат.

Елена Киселева не понимает, как Владислав Чайка может баллотироваться от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», руководство и члены которой состояли в «Партии регионов».

— Когда наследник памяти заходит под брендом той политической силы, которая по сути «ухайдокала» твоего отца, для меня это низко. Больше мне к этому добавить нечего, — резюмировала она.

Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.