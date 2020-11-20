Кандидат на должность мэра Николаева от партии «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что ему «не составит никакого труда управлять городом».

Об этом он сказал во время дебатов на канале «Суспільне. Миколаїв», пишут НикВести.

Его оппонент, действующий городской голова Александр Сенкевич поинтересовался, понимает ли Владислав Чайка специфику работы мэром.

— Я просто понимаю, что вы глобально человек, который не очень понимает, чем занимается городской голова. И глобально вы не готовы. Для того, чтобы идти в городские головы, я готовился. Заканчивал Киево-Могилянскую бизнес-школу, школу мэров и так далее. Вы понимаете, с чем вам придется столкнуться, кроме того, чтобы рассказывать про тарифы и плохую медицину на телевизоре? Вам придется ежедневно пахать. Вы понимаете, что такое транспортная стратегия, инфраструктура города и привлечение инвестиций? Вы сможете провести деловые переговоры на английском языке? — спросил Александр Сенкевич.

На этом Владислав Чайка ответил, что видел, как работал его отец, и поэтому для него не составит труда управлять городом.

— Александр Федорович, в отличие от вас, я видел, как работает мой отец. Я сам работаю и в сферах ЖКХ, и в сферах бизнеса, и в городских сферах. Поэтому, в отличие от вас, пока вы учились, я уже работал и однозначно могу сказать, что никакого труда для меня не составит управлять городом. Потому что, как вы говорите, провести переговоры на английском языке... Пожалуйста, проводите ваши переговоры. Что из ваших переговоров на английском языке внедрилось в городе Николаеве? — сказал Владислав Чайка.

Ранее сообщалось, что Владислав Чайка заявил, что его лично просили закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.