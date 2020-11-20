Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer специально не стала до выборов в США объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса.

Об этом он сказал во время брифинга, пишет Новое время.

— Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов, — сказал Дональд Трамп.

По мнению Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его из-за того, что он добился снижения цен на лекарства для американцев.

Действующий глава Белого дома считает, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов.

Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.