Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer специально не стала до выборов в США объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса.
Об этом он сказал во время брифинга, пишет Новое время.
— Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов, — сказал Дональд Трамп.
По мнению Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его из-за того, что он добился снижения цен на лекарства для американцев.
Действующий глава Белого дома считает, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов.
Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer специально не стала до выборов в США объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса.
Об этом он сказал во время брифинга, пишет Новое время.
— Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов, — сказал Дональд Трамп.
По мнению Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его из-за того, что он добился снижения цен на лекарства для американцев.
Действующий глава Белого дома считает, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов.
Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов