Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.

Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской.

По ее словам, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограниченные меры, а их имущество арестуют.

— Раз они превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими, — сказала Светлана Тихановская.

Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.

По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.

— Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении, — заявила оппозиционер.

Белорусские власти уже не пытаются «создавать хотя бы видимость соблюдения закона», продолжила она.

— Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима, — заявила Светлана Тихановская.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила непризнанного президента Александра Лукашенко террористом и пообещала амнистию за его поимку.