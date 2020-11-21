Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.
Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской.
По ее словам, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограниченные меры, а их имущество арестуют.
— Раз они превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими, — сказала Светлана Тихановская.
Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.
По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.
— Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении, — заявила оппозиционер.
Белорусские власти уже не пытаются «создавать хотя бы видимость соблюдения закона», продолжила она.
— Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима, — заявила Светлана Тихановская.
Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила непризнанного президента Александра Лукашенко террористом и пообещала амнистию за его поимку.
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Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Она также призвала ввести против силовиков санкции.
Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в Telegram-канале Светланы Тихановской.
По ее словам, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограниченные меры, а их имущество арестуют.
— Раз они превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими, — сказала Светлана Тихановская.
Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.
По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.
— Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении, — заявила оппозиционер.
Белорусские власти уже не пытаются «создавать хотя бы видимость соблюдения закона», продолжила она.
— Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима, — заявила Светлана Тихановская.
Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила непризнанного президента Александра Лукашенко террористом и пообещала амнистию за его поимку.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов