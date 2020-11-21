Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь вспомнил о событиях Революции Достоинства в День достоинства и свободы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Тарас Креминь напомнил, что 7 лет назад украинский народ смог сплотиться и выстоять в борьбе за человеческое достоинство и выбор дальнейшего развития страны.

— Освящен борьбой за свободное, демократическое, успешное государство День Достоинства и Свободы стал для всего цивилизованного мира эталоном мужества, жертвенности, несокрушимости преданных чину победы украинцев. С тех пор 21 ноября 2013 на евромайданы своих городов вышли миллионы, мы по-настоящему сумели переломить ход истории, объединившись в судьбоносной борьбе за человеческое достоинство, национальную идентичность, цивилизационный выбор. Выдержав экзамен новейшего времени на Майдане, который стал для нас местом силы, убеждений, героизма, мы еще долго будем держать оружие наготове, — написал Тарас Креминь.

По его словам, в условиях гибридной войны борьба за украинскую независимость продолжается, ведь враг не оставляет коварных попыток, засевая ложь и вражду, осуществить реванш и на языковом фронте.

— Убежден: только вместе, поддерживая боеспособность армии, лелея талантливую молодежь, развивая свободное государство, мы обеспечиваем и развитие государственного языка и его функционирования во всех сферах жизни. Вечная память павшим Героям Небесной Сотни, защитникам Украины. Слава Украине! — добавил Тарас Кремень.

Напомним, 21 ноября в Украине вспоминают о событиях Революции Достоинства (2013) и Оранжевой революции (2004), отмечая День достоинства и свободы.