Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс.
Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые объявили или поддержали санкции против РФ. Изначально оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.
Сначала запрет был введен на один год, но затем неоднократно продлевалось. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.
С 6 августа 2015 года, согласно указа президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года), продукция с "санкционных" стран подлежит уничтожению.
Кроме того, вводится порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.
Напомним, 15 октября Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.
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Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс.
Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые объявили или поддержали санкции против РФ. Изначально оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.
Сначала запрет был введен на один год, но затем неоднократно продлевалось. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.
С 6 августа 2015 года, согласно указа президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года), продукция с "санкционных" стран подлежит уничтожению.
Кроме того, вводится порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.
Напомним, 15 октября Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов