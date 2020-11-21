Социальная сеть Twitter передаст кандидату от демократов Джо Байдену контроль над аккаунтом президента США в день его инаугурации.
Об этом сообщает CNN.
— Twitter сообщает, что предоставит Байдену аккаунт @POTUS в день инаугурации, — говорится в сообщении.
Аккаунт @POTUS является официальной учетной записью президента США и отделен от аккаунта @realDonaldTrump, которым пользуется действующий президент Штатов Дональд Трамп.
Отмечается, что в день инаугурации также будут переданы аккаунты первой леди, а также пресс-секретаря главы американского государства. Нынешнее наполнение аккаунта будет заархивировано и выделено в отдельную учетную запись.
Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.
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Социальная сеть Twitter передаст кандидату от демократов Джо Байдену контроль над аккаунтом президента США в день его инаугурации.
Об этом сообщает CNN.
— Twitter сообщает, что предоставит Байдену аккаунт @POTUS в день инаугурации, — говорится в сообщении.
Аккаунт @POTUS является официальной учетной записью президента США и отделен от аккаунта @realDonaldTrump, которым пользуется действующий президент Штатов Дональд Трамп.
Отмечается, что в день инаугурации также будут переданы аккаунты первой леди, а также пресс-секретаря главы американского государства. Нынешнее наполнение аккаунта будет заархивировано и выделено в отдельную учетную запись.
Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов