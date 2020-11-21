Социальная сеть Twitter передаст кандидату от демократов Джо Байдену контроль над аккаунтом президента США в день его инаугурации.

Об этом сообщает CNN.

— Twitter сообщает, что предоставит Байдену аккаунт @POTUS в день инаугурации, — говорится в сообщении.

Аккаунт @POTUS является официальной учетной записью президента США и отделен от аккаунта @realDonaldTrump, которым пользуется действующий президент Штатов Дональд Трамп.

Отмечается, что в день инаугурации также будут переданы аккаунты первой леди, а также пресс-секретаря главы американского государства. Нынешнее наполнение аккаунта будет заархивировано и выделено в отдельную учетную запись.

Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.