Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, по каким схемам с недвижимостью работают предприятия, близкие к бизнесмену Владиславу Чайке, который баллотируется в мэры города.

Об этом шла речь вчера, 20 ноября, во время дебатов кандидатов на пост Николаевского городского головы.

По словам Александра Сенкевича, предприятия и частные лица, близкие в Владиславу Чайке получают в собственность или арендуют у города «за копейки» землю, которую потом передают строительным компаниям под застройку, а после в качестве компенсации от них получают в собственность недвижимость в этих новостроях. По мнению Александра Сенкевича, это мародерство.

— Те гектары земли, которые находятся в вашей собственности и пользовании. Что вы с ними делает? Вы строите там? Нашими николаевскими компаниями? Я расскажу всем. Вы берете эту землю, платите копейки за ее аренду, находите людей, которым уже негде строит, отдаете им эту землю под застройку и забираете квадратными метрами, этажами с этих застроек. Вы считаете, это нормально? Я считаю, это мародерство, - сказал Александр Сенкевич.

На это Владислав Чайка ответил следующее: «Мародерство - это воровать из бюджета».

В свою очередь, Александр Сенкевич отметил, что за 5 лет работы мэром он не отвел себе или своим близким никакого имущества из городской собственности.

Ранее Владислав Чайка заявил, что ему «не составит никакого труда управлять городом».

Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.