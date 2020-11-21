Кандидат на должность мэра Николаева от партии «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что если его изберут городским головой, то он планирует построить в городе завод по сжиганию мусора.

Об этом он сказал во время дебатов на канале «Суспільне. Миколаїв», пишут НикВести.

Владислав Чайка отметил, что идеей строительства мусоросжигающего завода он заинтересовался 29 декабря 2019 года, когда участвовал в переговорах в Японии с компанией «JICA» по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг. Кандидат говорит, что он посетил столичный завод по сжиганию мусора и захотел построить аналогичный в Николаеве.

По его словам, такой завод позволит не только сжигать мусор, но и влиять на тарифы для жителей города, так как он в ходе своей работы будет производить электроэнергию и горячую воду.

— Я был на экскурсии на мусоросжигающем заводе. Когда мэром Николаева был Владимир Дмитриевич Чайка, он оставлял место по улице Новозаводской для мусороперерабатывающего завода. Что нам даст мусоросжигающий завод? Он нам даст дополнительную теплую воду, что даст снижение цены для горожан, завод нам даст тепло, что также снизит цену на тепло для горожан, а также он нам даст дополнительную электроэнергию, так как там стоят паровые турбины, которые вырабатывают электроэнергию. Город, как собственник такого завода, сможет по зеленому тарифу подавать электроэнергию в сеть и требовать от «Николаевоблэнерго» снижения цен для всех горожан, — заявил Владислав Чайка.

Напомним, в августе 2020 года тогдашний глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявлял, что американская компания собирается построить в Новоодесском районе мусороперерабатывающий завод и инвестирует до 250 миллионов долларов в область.

Также напомним, что в Николаеве также планируют построить мусоросортировочную линию. В частности, директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Также, в августе 2019 года Александр Сенкевич подписал меморандум с двумя турецкими компаниями на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в сфере обращения с бытовыми отходами. Речь идет о создании новой очереди полигона бытовых отходов и строительстве двух объектов: комплекса по сбору биогаза, который будет расположен на территории новой очереди полигона ТБО, а также линии по сортировке мусора, она займет место на ныне действующей городской свалке. Весь проект планируют реализовать за 3 года.

После чего Александр Сенкевич анонсировал строительство сортировочной линии на городской свалке за счет городского бюджета или денег инвесторов.

При этом, действующий директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало сообщил, что строительство сортировочной линии на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве планируют начать весной и закончить к концу этого года.

Позже, Александр Сенкевич заявил, что мусоросортировочная линия в городе может появиться в течение полугода.