Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.

Об этом говорится сообщение Европейской внешнеполитической службы.

— После принятого в июле решения администрацией США возобновить после почти двадцатилетнего перерыва смертную казнь на федеральном уровне 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. И еще 6 должны быть казнены в декабре и январе, — говорится в сообщении.

ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призвал администрацию США отменить свое решение, а также приостановить все казни на федеральном уровне.

В заявлении говорится, что большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями.

Напомним, 16 июня в США возобновили смертную казнь на федеральном уровне.