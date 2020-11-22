Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.
Об этом говорится сообщение Европейской внешнеполитической службы.
— После принятого в июле решения администрацией США возобновить после почти двадцатилетнего перерыва смертную казнь на федеральном уровне 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. И еще 6 должны быть казнены в декабре и январе, — говорится в сообщении.
ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призвал администрацию США отменить свое решение, а также приостановить все казни на федеральном уровне.
В заявлении говорится, что большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями.
Напомним, 16 июня в США возобновили смертную казнь на федеральном уровне.
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Европейский союз выразил глубокую озабоченность по поводу смертных казней в США, состоявшихся 19 ноября, впервые в период перехода власти после президентских выборов.
Об этом говорится сообщение Европейской внешнеполитической службы.
— После принятого в июле решения администрацией США возобновить после почти двадцатилетнего перерыва смертную казнь на федеральном уровне 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. И еще 6 должны быть казнены в декабре и январе, — говорится в сообщении.
ЕС напомнил о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни когда-либо и при любых обстоятельствах и настоятельно призвал администрацию США отменить свое решение, а также приостановить все казни на федеральном уровне.
В заявлении говорится, что большое число казней на федеральном уровне идет вразрез с резким сокращением применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями.
Напомним, 16 июня в США возобновили смертную казнь на федеральном уровне.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов