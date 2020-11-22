Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование препарата из смеси антител к коронавирусу от компании Regeneron.
Об этом говорится в сообщении на сайте управления.
Использовать препарат разрешено у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом коронавирус, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого. Однако для госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке использование препарата запрещено.
Разработанный Regeneron препарат содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу. Моноклональные антитела — это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.
Напомним, смесью антител от Regeneron лечили президента США Дональда Трамп, когда он болел коронавирусом. После лечения Трамп пообещал сделать доступным всем американцам «лечение, как у президента».
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование препарата из смеси антител к коронавирусу от компании Regeneron.
Об этом говорится в сообщении на сайте управления.
Использовать препарат разрешено у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом коронавирус, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого. Однако для госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке использование препарата запрещено.
Разработанный Regeneron препарат содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу. Моноклональные антитела — это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.
Напомним, смесью антител от Regeneron лечили президента США Дональда Трамп, когда он болел коронавирусом. После лечения Трамп пообещал сделать доступным всем американцам «лечение, как у президента».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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