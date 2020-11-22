Наиболее экономически развитые государства мира должны использовать свои возможности и влияние для того, чтобы собрать необходимые средства на обеспечение будущими вакцинами против COVID-19 наименее богатые страны.

К этому лидеров G20 на саммите группы призвала председатель правления альянса GAVI Нгози Оконджо-Ивеала во время видеоконференции на тему готовности к пандемии и ответа на нее, передает Укринформ.

— Вирус побеждает. Только благодаря адекватному финансированию глобальной стратегии выхода, например ACT Accelerator и его механизм COVAX, можно восстановить экономическую жизнеспособность и предотвратить катастрофу в беднейших странах, - заявила Оконджо-Ивеала.

COVAX сейчас занимается обеспечением 2 миллиардов доз вакцин до конца 2021 года. Оконджо-Ивеала уверена, что спрос на вакцины будет очень большим, что делает задачу справедливого их распределения еще более актуальным, поскольку «пока не будут защищены все, никто не будет в безопасности».

Обезопасить доступ беднейших стран к вакцинам должен специальный механизм поддержки — GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), который за последние 7 месяцев получил 2 миллиарда долларов на 2020 год. Но к концу года, заявила Оконджо-Ивеала, нужно, чтобы лидеры G20 и бизнес помогли собрать дополнительно еще 5 миллиардов долларов.

Альянс GAVI (ранее Глобальный альянс за вакцины и иммунизацию) – это глобальное партнерство в области здравоохранения государственного и частного секторов, занимается «иммунизацией для всех». С 2007 года GAVI финансирует новые программы укрепления системы здравоохранения (HSS), которые поощряют и позволяют странам выявлять слабые места в области инфраструктуры и ресурсов, которые являются препятствиями для достижения иммунизации и других целей здравоохранения. Они гарантируют, что квалифицированные специалисты получают инструменты, необходимые для надлежащего ухода за теми, кто больше всего нуждается.

С 2020 года GAVI является одним из ведущих руководителей COVAX — COVID-19 Vaccines Global Access.

Напомним, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование препарата из смеси антител к коронавирусу от компании Regeneron.