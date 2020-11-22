Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
– Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19, - сказал Бансель.
Отмечается, что в Европу до конца года будет поставлена только небольшая часть вакцины.
Напомним, ранее стало известно, что наиболее экономически развитые государства мира должны использовать свои возможности и влияние для того, чтобы собрать необходимые средства на обеспечение будущими вакцинами против COVID-19 наименее богатые страны.
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Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.
Об этом сообщает Welt am Sonntag.
– Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19, - сказал Бансель.
Отмечается, что в Европу до конца года будет поставлена только небольшая часть вакцины.
Напомним, ранее стало известно, что наиболее экономически развитые государства мира должны использовать свои возможности и влияние для того, чтобы собрать необходимые средства на обеспечение будущими вакцинами против COVID-19 наименее богатые страны.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов