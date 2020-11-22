Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

– Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19, - сказал Бансель.

Отмечается, что в Европу до конца года будет поставлена только небольшая часть вакцины.

Напомним, ранее стало известно, что наиболее экономически развитые государства мира должны использовать свои возможности и влияние для того, чтобы собрать необходимые средства на обеспечение будущими вакцинами против COVID-19 наименее богатые страны.