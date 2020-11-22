Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 22 ноября, официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной своего выхода в Вашингтоне называют невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.
Об этом на странице в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.
– Благодаря этому (выходу из договора - прим.) Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства, - заявил он.
Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Российская Федерация.
Напомним,
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Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 22 ноября, официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной своего выхода в Вашингтоне называют невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.
Об этом на странице в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.
– Благодаря этому (выходу из договора - прим.) Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства, - заявил он.
Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Российская Федерация.
Напомним,
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов