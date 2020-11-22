Десятки крупнейших николаевских блогеров, предпринимателей и ресторанов поддержали флешмоб для поднятия явки во втором туре выборов мэра.

Соответствующие публикации они в течении дня выкладывали в Instagram.

Среди принявших участие во флешмобе блогеры Виталий Богомолов (394 тысячи подпичиков), Люся Морковка (139 тыс.), Диана Шелковая (63 тыс.), Елена Истомина (82 тыс.), Диана Кильчик (44 тыс.), Марина Соловьева (35 тыс.), Ольга Киселева (28 тыс.).

В течение дня они выклыдвали истории и публикации с призывами пойти на избирательные участки и проголосовать за будущее развитие города Николаева.

Также поддержали флешмоб и николаевские предприниматели – директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер Олег Чередниченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Бревда (@maksymbrevda)

Помимо этого, рестораны CreamSoda и Daily Cafe организовали конкурс для тех, кто примет участие в выборах и разместит свои фото в соцсетях.

Отметим, что по состоянием на 18:00 явка в Николаеве составила уже 23,7%.

Напомним, что по итогам голосования на местных выборах 25 октября Александр Сенкевич набрал 38 тысяч 654 голосов (38,94%), а Владислав Чайка получил 29 тысяч 095 голосов (29,31%).