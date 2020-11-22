На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Представитель «Европейской Солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзитпол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.