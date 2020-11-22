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На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
Представитель «Европейской Солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.
Экзитпол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
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На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют данные экзитпола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.
Представитель «Европейской Солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.
Экзитпол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.
Напомним, что НикВести ведут прямой онлайн-репортаж со дня выборов городского головы в Николаеве.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов