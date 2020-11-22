В Днепре состоялся второй тур местных выборов, где выбирали главу города. Лидирует действующий мэр Борис Филатов.

Об этом сообщает Социс.

По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

За должность главы Днепровского горсовета борются действующий глава города Борис Филатов и Загид Краснов.

Ранее сообщалось, в Днепре не удалось избрать мэра в один тур, потому что никто из 17 кандидатов не набрал более 50% голосов. После обнародования официальных результатов, ТИК назначила повторное голосование 22 ноября 2020.