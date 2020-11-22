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В Днепре состоялся второй тур местных выборов, где выбирали главу города. Лидирует действующий мэр Борис Филатов.
Об этом сообщает Социс.
По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
За должность главы Днепровского горсовета борются действующий глава города Борис Филатов и Загид Краснов.
Ранее сообщалось, в Днепре не удалось избрать мэра в один тур, потому что никто из 17 кандидатов не набрал более 50% голосов. После обнародования официальных результатов, ТИК назначила повторное голосование 22 ноября 2020.
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В Днепре состоялся второй тур местных выборов, где выбирали главу города. Лидирует действующий мэр Борис Филатов.
Об этом сообщает Социс.
По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
За должность главы Днепровского горсовета борются действующий глава города Борис Филатов и Загид Краснов.
Ранее сообщалось, в Днепре не удалось избрать мэра в один тур, потому что никто из 17 кандидатов не набрал более 50% голосов. После обнародования официальных результатов, ТИК назначила повторное голосование 22 ноября 2020.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов