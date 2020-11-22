Инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.
Об этом заявил новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн, сообщает агентство Reuters.
— Инаугурация избранного президента Джо Байдена будет сокращенной версией обычных традиций, которые не поставят под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии коронавируса, заявил в воскресенье высокопоставленный помощник, — говорится в сообщении.
Клейн также сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.
Издание отмечает, что избранный президент-демократ неоднократно подвергался нападкам со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за ношение маски и применение других мер по смягчению последствий коронавируса во время кампании за Белый дом. Однако, вскоре он переболел коронавирусом.
Напомним, в субботу штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.
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Инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.
Об этом заявил новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн, сообщает агентство Reuters.
— Инаугурация избранного президента Джо Байдена будет сокращенной версией обычных традиций, которые не поставят под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии коронавируса, заявил в воскресенье высокопоставленный помощник, — говорится в сообщении.
Клейн также сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.
Издание отмечает, что избранный президент-демократ неоднократно подвергался нападкам со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за ношение маски и применение других мер по смягчению последствий коронавируса во время кампании за Белый дом. Однако, вскоре он переболел коронавирусом.
Напомним, в субботу штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов