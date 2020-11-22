Инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.

Об этом заявил новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн, сообщает агентство Reuters.

— Инаугурация избранного президента Джо Байдена будет сокращенной версией обычных традиций, которые не поставят под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии коронавируса, заявил в воскресенье высокопоставленный помощник, — говорится в сообщении.

Клейн также сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.

Издание отмечает, что избранный президент-демократ неоднократно подвергался нападкам со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за ношение маски и применение других мер по смягчению последствий коронавируса во время кампании за Белый дом. Однако, вскоре он переболел коронавирусом.

Напомним, в субботу штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.