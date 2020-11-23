Кандидат в президенти США от Демократической партии Джо Байден 24 ноября планирует объявить о выборе кабинета.

Об этом сообщили два ключевых члена переходной команды Байдена, пишет CNN.

— Избранный президент Байден объявит членов-кандидатов Кабинета этой неделе. Он с нетерпением ждет этого, чтобы представить членов своей команды общественности, — сообщила Джен Пасак, которая курирует команду Байдена по выдвижению кандидатур.

Впоследствии она добавила, что имена станут известны уже во вторник.

Команда действующего президента США Дональда Трампа ставит под сомнение результаты выборов в нескольких штатах. Непризнание Трампом победы соперника несколько тормозит процесс перехода власти. Без официального процесса перехода ФБР не может проверить кандидатов в Кабинет Байдена.

Кабинет США включает высокопоставленных чиновников исполнительной власти федерального правительства. Его члены назначаются президентом по согласованию с Сенатом. Состоит из вице-президента, госсекретаря, министра финансов, а также министров обороны, внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, здравоохранения и социальных служб, жилищного строительства, транспорта, энергетики, образования, делам ветеранов, внутренней безопасности и генерального прокурора.

Победитель президентских выборов определяется только после получения конечных результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.