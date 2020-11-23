Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке.

— USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США находился в Черноморском регионе, — говорится в сообщении в Twitter.

— Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО, — отмечается в сообщении.

Напомним, США провели совместные учения Военно-морских и Воздушных сил в Черном море.