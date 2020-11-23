Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке.
— USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США находился в Черноморском регионе, — говорится в сообщении в Twitter.
— Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО, — отмечается в сообщении.
Напомним, США провели совместные учения Военно-морских и Воздушных сил в Черном море.
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Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке.
— USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США находился в Черноморском регионе, — говорится в сообщении в Twitter.
— Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО, — отмечается в сообщении.
Напомним, США провели совместные учения Военно-морских и Воздушных сил в Черном море.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов