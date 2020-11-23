Кандидат на должность мэра Львова от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТО, - написал Олег Синютка.

Он также поблагодарил 83 тысячи львовян, которые поддержали его на выборах, и пообещал «и впредь оставаться со Львовом и его жителями».

Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.