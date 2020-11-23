Кандидат на должность мэра Львова от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТО, - написал Олег Синютка.
Он также поблагодарил 83 тысячи львовян, которые поддержали его на выборах, и пообещал «и впредь оставаться со Львовом и его жителями».
Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Кандидат на должность мэра Львова от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка поздравил своего соперника во втором туре, действующего мэра города Андрея Садового с победой на выборах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТО, - написал Олег Синютка.
Он также поблагодарил 83 тысячи львовян, которые поддержали его на выборах, и пообещал «и впредь оставаться со Львовом и его жителями».
Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов