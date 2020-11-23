Средняя явка во втором туре выборов голов в 11 городах, прошедших 22 ноября, составила 29,53%.
Наивысшую активность продемонстрировали жители Бердянска, где явка составила 39, 23%, сообщается на сайте ЦИК.
Во Львове явка составила 38,94%, в Славянске — 32,40%, в Киеве — 30,35%, Дрогобыче — 30,21%, Николаеве — 28,40%, Ужгороде — 27,94%, Черкассах — 26,02%, Полтаве — 25,52%, Никополе — 24,20%, Днепре — 23,93%.
По данным ОПОРЫ, интегрированная явка избирателей во втором туре голосования за мэров 11 городов составляет 29,3% (погрешность 1,4%). В минувшее воскресенье, когда второй тур проходил в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, явка, по данным ОПОРЫ, составила 23,9%.
Напомним, что гражданская сеть ОПОРА обнаружила 220 нарушений в ходе утреннего заседания избирательных комиссии и в ходе голосования во втором туре выборов городских голов.
В Ровно в день второго тура полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост мэра. Организаторы схемы предлагали деньги за голос за одного из кандидатов, при этом просили фото бюллетеня.
Во Львове правоохранители получили более 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.
Напомним, что в Николаеве окончательная явка на второй тур выборов городского головы составила 25,58% избирателей.
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Средняя явка во втором туре выборов голов в 11 городах, прошедших 22 ноября, составила 29,53%.
Наивысшую активность продемонстрировали жители Бердянска, где явка составила 39, 23%, сообщается на сайте ЦИК.
Во Львове явка составила 38,94%, в Славянске — 32,40%, в Киеве — 30,35%, Дрогобыче — 30,21%, Николаеве — 28,40%, Ужгороде — 27,94%, Черкассах — 26,02%, Полтаве — 25,52%, Никополе — 24,20%, Днепре — 23,93%.
По данным ОПОРЫ, интегрированная явка избирателей во втором туре голосования за мэров 11 городов составляет 29,3% (погрешность 1,4%). В минувшее воскресенье, когда второй тур проходил в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, явка, по данным ОПОРЫ, составила 23,9%.
Напомним, что гражданская сеть ОПОРА обнаружила 220 нарушений в ходе утреннего заседания избирательных комиссии и в ходе голосования во втором туре выборов городских голов.
В Ровно в день второго тура полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост мэра. Организаторы схемы предлагали деньги за голос за одного из кандидатов, при этом просили фото бюллетеня.
Во Львове правоохранители получили более 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.
Напомним, что в Николаеве окончательная явка на второй тур выборов городского головы составила 25,58% избирателей.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов