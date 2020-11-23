Средняя явка во втором туре выборов голов в 11 городах, прошедших 22 ноября, составила 29,53%.

Наивысшую активность продемонстрировали жители Бердянска, где явка составила 39, 23%, сообщается на сайте ЦИК.

Во Львове явка составила 38,94%, в Славянске — 32,40%, в Киеве — 30,35%, Дрогобыче — 30,21%, Николаеве — 28,40%, Ужгороде — 27,94%, Черкассах — 26,02%, Полтаве — 25,52%, Никополе — 24,20%, Днепре — 23,93%.

По данным ОПОРЫ, интегрированная явка избирателей во втором туре голосования за мэров 11 городов составляет 29,3% (погрешность 1,4%). В минувшее воскресенье, когда второй тур проходил в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, явка, по данным ОПОРЫ, составила 23,9%.

Напомним, что гражданская сеть ОПОРА обнаружила 220 нарушений в ходе утреннего заседания избирательных комиссии и в ходе голосования во втором туре выборов городских голов.

В Ровно в день второго тура полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост мэра. Организаторы схемы предлагали деньги за голос за одного из кандидатов, при этом просили фото бюллетеня.

Во Львове правоохранители получили более 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, что в Николаеве окончательная явка на второй тур выборов городского головы составила 25,58% избирателей.