Большинство родителей и учителей согласны с тем, что в школах надо преподавать сексуальное образование.

Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Cedos, проведенного в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Так, утверждение «в школах должно быть половое воспитание» полностью поддерживают по 60% родителей и учителей.

В определенной степени поддерживают 24% родителей и 23% учителей. Лишь 8% и 9% соответственно против этого.

Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса.

Так, с первого класса это делать предлагают 16% педагогов и 12% родителей, с 5 класса - 18% и 25% соответственно.

Самые популярные идеи по форматам такого обучения - лекции специалистов (медиков или иных экспертов). Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей.

Около 40% учителей уверены в собственных знаниях по отдельным (чувствительным) тем сексуального образования и в своей способности обсуждать их с ученичеством.

– Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки, - говорится в исследовании.

Стереотипы, обнаруженные исследованием, по данному вопросу среди родителей:

65% родителей выразили такую позицию: если девушка носит короткую юбку и яркий макияж, этим она побуждает ребят к ухаживаниям.

44% заявили, что «нетрадиционная ориентация требует лечения», 38% были противоположного мнения, 21% - затруднились ответить.

31% родителей выступили за запрет абортов,

30% считают, что наличие нескольких сексуальных партнеров - распущенность.

35% полагают, что обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу/более активной сексуальной жизни.

27% назвали зазорным секс до брака.

26% родителей сказали, что ВИЧ-положительные дети не должны учиться вместе с другими детьми.

Обнаруженные исследованием стереотипы среди учителей:

девушка, которая носит короткую юбку и яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям - 63%;

нетрадиционная ориентация требует лечения - 36%;

аборт должен быть запрещен в Украине - 33%;

молодые люди, которые имели нескольких сексуальных партнеров, является распущенными - 31%;

обсуждение вопросов контрацепции подталкивает детей к началу/ более активной сексуальной жизни - 23%;

заниматься сексом до брака стыдно - 27%;

Напомним, в статье «Чому українським підліткам потрібна сексуальна освіта?» раскрывается важность информирования детей и подростков о том, как устроен человек и что такое сексуальное образование.