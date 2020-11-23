Большинство родителей и учителей согласны с тем, что в школах надо преподавать сексуальное образование.
Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Cedos, проведенного в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.
Так, утверждение «в школах должно быть половое воспитание» полностью поддерживают по 60% родителей и учителей.
В определенной степени поддерживают 24% родителей и 23% учителей. Лишь 8% и 9% соответственно против этого.
Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса.
Так, с первого класса это делать предлагают 16% педагогов и 12% родителей, с 5 класса - 18% и 25% соответственно.
Самые популярные идеи по форматам такого обучения - лекции специалистов (медиков или иных экспертов). Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей.
Около 40% учителей уверены в собственных знаниях по отдельным (чувствительным) тем сексуального образования и в своей способности обсуждать их с ученичеством.
– Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки, - говорится в исследовании.
Стереотипы, обнаруженные исследованием, по данному вопросу среди родителей:
Обнаруженные исследованием стереотипы среди учителей:
Напомним, в статье «Чому українським підліткам потрібна сексуальна освіта?» раскрывается важность информирования детей и подростков о том, как устроен человек и что такое сексуальное образование.
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Большинство родителей и учителей согласны с тем, что в школах надо преподавать сексуальное образование.
Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Cedos, проведенного в партнерстве с агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины.
Так, утверждение «в школах должно быть половое воспитание» полностью поддерживают по 60% родителей и учителей.
В определенной степени поддерживают 24% родителей и 23% учителей. Лишь 8% и 9% соответственно против этого.
Больше всего учителя и родители поддерживают начало сексуального воспитания с 1 и 5 класса.
Так, с первого класса это делать предлагают 16% педагогов и 12% родителей, с 5 класса - 18% и 25% соответственно.
Самые популярные идеи по форматам такого обучения - лекции специалистов (медиков или иных экспертов). Их поддерживают 47% родителей и 58% учителей.
Около 40% учителей уверены в собственных знаниях по отдельным (чувствительным) тем сексуального образования и в своей способности обсуждать их с ученичеством.
– Однако ситуация с готовностью несколько отличается, если обратить внимание не на субъективные оценки самих учителей. В опросе и на фокус-групповых дискуссиях некоторые из них транслировали стереотипы, мифы и установки, - говорится в исследовании.
Стереотипы, обнаруженные исследованием, по данному вопросу среди родителей:
Обнаруженные исследованием стереотипы среди учителей:
Напомним, в статье «Чому українським підліткам потрібна сексуальна освіта?» раскрывается важность информирования детей и подростков о том, как устроен человек и что такое сексуальное образование.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов