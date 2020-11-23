Перед пунктом пропуска «Сеньковка» и на территории перед сопредельным пунктом пропуска «Новые Юрковичи» образовались пробки. Наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются из Украины в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
– По состоянию на настоящее время перед пунктом пропуска «Сеньковка» в направлении выезда с таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения, - говорится в сообщении.
Причиной назвали снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска «Новые Юрковичи». Перевозчикам предлагают изменить маршрут и поехать через пункт пропуска «Бачевск», но там тоже есть пробки из 80 автомобилей.
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Перед пунктом пропуска «Сеньковка» и на территории перед сопредельным пунктом пропуска «Новые Юрковичи» образовались пробки. Наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются из Украины в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
– По состоянию на настоящее время перед пунктом пропуска «Сеньковка» в направлении выезда с таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения, - говорится в сообщении.
Причиной назвали снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска «Новые Юрковичи». Перевозчикам предлагают изменить маршрут и поехать через пункт пропуска «Бачевск», но там тоже есть пробки из 80 автомобилей.
Напомним, Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов