Перед пунктом пропуска «Сеньковка» и на территории перед сопредельным пунктом пропуска «Новые Юрковичи» образовались пробки. Наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются из Украины в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

– По состоянию на настоящее время перед пунктом пропуска «Сеньковка» в направлении выезда с таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения, - говорится в сообщении.

Причиной назвали снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска «Новые Юрковичи». Перевозчикам предлагают изменить маршрут и поехать через пункт пропуска «Бачевск», но там тоже есть пробки из 80 автомобилей.

Напомним, Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев.