В оккупированной Евпатории с 26 ноября до конца декабря 2020 года не будет горячей воды с целью ее экономии.

Об этом сообщил глава компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, российское издание РИА Новости.

– До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября, - сказал он.

По словам Баженова, решение об отключение горячей воды в Евпатории вступит в силу 26 ноября.

С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

Ранее кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимовозбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым считают, что обеспечивать Крым водой по международному законодательству должна оккупационная власть.

Как известно, в мае Украина прекратила поставку воды в Крым. Северо-Крымский канал в настоящее время функционирует для потребителей Херсонской области, а Крым так и не хочет платить за поставленную еще в 2013 году днепровскую воду.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму российские трубопроводные войска перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища.