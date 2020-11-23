В Киевской области за 21-22 ноября правоохранители зафиксировали 121 нарушение карантина выходного дня. По всем фактам составлены административные протоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Всего в области для контроля над соблюдением карантинных ограничений создано 127 мобильных групп.

– В течение двух выходных мобильные группы проверили 924 субъектов хозяйствования, из них 192 заведения общественного питания, 464 учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 25 развлекательных заведений и 88 перевозчиков. Всего правоохранители составили 121 протокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - сообщили в полиции.

Среди составленных протоколов 75 касались лиц, которые отказывались выполнять карантинные требования, остальные - в отношении владельцев заведений.

Кроме этого полиция возбудила уголовное дело по факту организации спортивного соревнования в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дело возбуждено по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Также был составлен админпротокол из-за незаконного перекрытия улиц для проведения данного мероприятия.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.