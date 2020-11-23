В Киевской области за 21-22 ноября правоохранители зафиксировали 121 нарушение карантина выходного дня. По всем фактам составлены административные протоколы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Всего в области для контроля над соблюдением карантинных ограничений создано 127 мобильных групп.
– В течение двух выходных мобильные группы проверили 924 субъектов хозяйствования, из них 192 заведения общественного питания, 464 учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 25 развлекательных заведений и 88 перевозчиков. Всего правоохранители составили 121 протокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - сообщили в полиции.
Среди составленных протоколов 75 касались лиц, которые отказывались выполнять карантинные требования, остальные - в отношении владельцев заведений.
Кроме этого полиция возбудила уголовное дело по факту организации спортивного соревнования в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дело возбуждено по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Также был составлен админпротокол из-за незаконного перекрытия улиц для проведения данного мероприятия.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
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В Киевской области за 21-22 ноября правоохранители зафиксировали 121 нарушение карантина выходного дня. По всем фактам составлены административные протоколы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Всего в области для контроля над соблюдением карантинных ограничений создано 127 мобильных групп.
– В течение двух выходных мобильные группы проверили 924 субъектов хозяйствования, из них 192 заведения общественного питания, 464 учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 25 развлекательных заведений и 88 перевозчиков. Всего правоохранители составили 121 протокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - сообщили в полиции.
Среди составленных протоколов 75 касались лиц, которые отказывались выполнять карантинные требования, остальные - в отношении владельцев заведений.
Кроме этого полиция возбудила уголовное дело по факту организации спортивного соревнования в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Дело возбуждено по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Также был составлен админпротокол из-за незаконного перекрытия улиц для проведения данного мероприятия.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов