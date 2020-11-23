В Гражданской сети «ОПОРА» рассказали, что не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.

Об этом во время пресс-конференции рассказал координатор сети в Николаевской области Дмитрий Баштовой, пишут НикВести.

— Системных или существенных нарушений нами не было зафиксировано. Нарушения, которые касались, например, нашего наблюдателя, которого не пускали, были решены на этапе дня голосования. Все факты, которые регистрировались нами и были опубликованы точно также решались на этапе их возникновения. Тут стоит отметить все же работу правоохранительных органов, потому что Нацполиция регистрировала и отрабатывала все, что появлялось в публичном пространстве, - сказал Дмитрий Баштовой.

При этом он рассказал, что наиболее частые нарушения касались фотографирования избирателем своего бюллетеня и подвоза избирателей к участкам.

— Одним из наиболее массовых нарушений было фотографирование бюллетеней, которых было зафиксировано три случая. Если вспомнить те случаи, которые вызывают тревогу и которые могли бы повлиять на результаты, то это подвоз избирателей. Если смотреть с точки зрения законодательства, то это может быть подкупом. Единственный вопрос в квалификации и в наказании: административном или уголовном. Еще одним нарушением был недопуск одной из избирателей с младенцем, поскольку была рекомендация не приходить на участок с детьми, - сказал Дмитрий Баштовой.

Напомним, во время первого тура местных выборов в Общественной сети «ОПОРА» заявили, что недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.