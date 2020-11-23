В Гражданской сети «ОПОРА» рассказали, что не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.
Об этом во время пресс-конференции рассказал координатор сети в Николаевской области Дмитрий Баштовой, пишут НикВести.
— Системных или существенных нарушений нами не было зафиксировано. Нарушения, которые касались, например, нашего наблюдателя, которого не пускали, были решены на этапе дня голосования. Все факты, которые регистрировались нами и были опубликованы точно также решались на этапе их возникновения. Тут стоит отметить все же работу правоохранительных органов, потому что Нацполиция регистрировала и отрабатывала все, что появлялось в публичном пространстве, - сказал Дмитрий Баштовой.
При этом он рассказал, что наиболее частые нарушения касались фотографирования избирателем своего бюллетеня и подвоза избирателей к участкам.
— Одним из наиболее массовых нарушений было фотографирование бюллетеней, которых было зафиксировано три случая. Если вспомнить те случаи, которые вызывают тревогу и которые могли бы повлиять на результаты, то это подвоз избирателей. Если смотреть с точки зрения законодательства, то это может быть подкупом. Единственный вопрос в квалификации и в наказании: административном или уголовном. Еще одним нарушением был недопуск одной из избирателей с младенцем, поскольку была рекомендация не приходить на участок с детьми, - сказал Дмитрий Баштовой.
Напомним, во время первого тура местных выборов в Общественной сети «ОПОРА» заявили, что недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.
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В Гражданской сети «ОПОРА» рассказали, что не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.
Об этом во время пресс-конференции рассказал координатор сети в Николаевской области Дмитрий Баштовой, пишут НикВести.
— Системных или существенных нарушений нами не было зафиксировано. Нарушения, которые касались, например, нашего наблюдателя, которого не пускали, были решены на этапе дня голосования. Все факты, которые регистрировались нами и были опубликованы точно также решались на этапе их возникновения. Тут стоит отметить все же работу правоохранительных органов, потому что Нацполиция регистрировала и отрабатывала все, что появлялось в публичном пространстве, - сказал Дмитрий Баштовой.
При этом он рассказал, что наиболее частые нарушения касались фотографирования избирателем своего бюллетеня и подвоза избирателей к участкам.
— Одним из наиболее массовых нарушений было фотографирование бюллетеней, которых было зафиксировано три случая. Если вспомнить те случаи, которые вызывают тревогу и которые могли бы повлиять на результаты, то это подвоз избирателей. Если смотреть с точки зрения законодательства, то это может быть подкупом. Единственный вопрос в квалификации и в наказании: административном или уголовном. Еще одним нарушением был недопуск одной из избирателей с младенцем, поскольку была рекомендация не приходить на участок с детьми, - сказал Дмитрий Баштовой.
Напомним, во время первого тура местных выборов в Общественной сети «ОПОРА» заявили, что недовольны работой участковых избирательных комиссий в Николаеве и области.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов