Президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
– У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду, - сказал президент.
Президент отметил, что с понедельника уже на работе в обычном режиме.
Напомним, 9 ноября получил положительный результат теста на Covid-19.
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Президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
– У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду, - сказал президент.
Президент отметил, что с понедельника уже на работе в обычном режиме.
Напомним, 9 ноября получил положительный результат теста на Covid-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов