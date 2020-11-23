Президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

– У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду, - сказал президент.