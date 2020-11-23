«Партия Шария» в Николаевском городском совете не собирается вступать в коалицию ни с одной политической силой.

Об этом в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, заявила кандидат в депутаты Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук, пишут НикВести.

Татьяна Кравчук

По ее словам, «Партии Шария» в Николаевском городском совете не будет находится в оппозиции к другим политическим силам и готова к конструктивной работе.

— Наша партия начиналась с одного человека, с Анатолия Шария. Потом это все разрослось, начало цвести и получилось, что сегодня нас поддерживают тысячи людей. Мы развиваемся, мы растем. К кому бы мы примкнули, или какая партия нам ближе? Это сложный вопрос! Мы хотим посмотреть, как будут работать депутаты нынешнего созыва. Мы в оппозиции, или коалицию не собираемся вступать. Мы будем поддерживать николаевцев, — заявила Татьяна Кравченко.

Напомним, во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов. Согласно итоговому протоколу «Партия Шария» набрала 6,4% процента голосов избирателей и получила 5 мандатов.