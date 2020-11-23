Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская рассказала, какие городские проблемы собирается решать в горсовете.

Об этом она сказала в эфире программы «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

Татьяна Домбровская считает, что проблемы Николаева заключаются не только в отсутствии качественного покрытия дорог, но и, в частности, в отсутствии транспорта в отдаленные районы Николаева.

— Во время всех моих встреч, которые были проведены, мы записывали обращения наших горожан. Сегодня это все, конечно же, оцифровано. Мы будем заниматься этими вопросами. Пустим это в работу. Я бы хотела, чтобы независимо от того, кто будет мэром, мы сели за стол и смотрели то, что будет лучше для нашего города. Какие 5 (проблем в городе Николаеве, - прим)? Я думаю, что все видели мои видеоролики. Вы понимаете, сегодня я могу говорить о проблемах города не просто потому что я езжу за рулем своего автомобиля и считаю, что у нас плохие дороги. Я общалась с горожанами, я провела очень много встреч и сегодня проблема города не только дороги. Сегодня проблемы города в том, что нет аптеки в Большой Коренихе, всех волнует транспорт, потому что нет развязки и люди не знают как добираться домой, эти километровые очереди в Корабельный район на «Эвисе». Сегодня есть очень много проблем о которых, на самом деле, не говорят в депутатском корпусе и не говорит мэр. Сегодня есть облачное понимание, что есть дороги, ямы, перерыто и все. Нет, людей наших волнует другое. Я бы хотела с той программой, которую я презентовала, прийти к новому мэру и рассмотреть это. Я буду инициатором этих действий, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, что занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская готова на любую должность в новом горсовете.