Согласно агрегированному рейтингу партий на местных выборах, партия «Европейская солидарность» растет и почти сравнялась с партией «Слуга народа», которая стремительно теряет электоральную поддержку.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы «Рейтинг».

Так, партия действующего президента Владимира Зеленского, по итогам местной кампании, имеет агрегированный результат 14,5%, тогда как «ЕС» — 13,7%.

Если сравнить с выборами в Верховную Раду в 2019 году, «СН» снизила свою поддержку втрое (с 43,16%), а поддержка «ЕС», в свою очередь, возросла более чем наполовину (с 8,1%).

Третье место, по агрегированному рейтингу, занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом в 12,5%. После первой тройки с ощутимым отставанием идет «За будущее» с 8,6%, «Батькiвщина» приземлилась на пятом месте с результатом 8,5%.

Проценты были рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших упомянутые политические партии.

«Наш край» в целом поддержали 3,9%, ВО «Свобода» — 3,3%, «Радикальную партию Ляшко» — 2,4%, партию «Сила и честь» — 2,4%, «УДАР Виталия Кличко» — 2%, партию «Пропозицію» — 2,2%, «Голос» — 1,7%, «Партию Шария» — 1,4%, «Победу Пальчевского» — 0,8%.

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах — это сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве — в городской совет, в Донецкой и Луганской областях — в районные советы.

Напомним, что по данным параллельного подсчета 100% результатов голосования на участках Николаева, проведенного штабом «Пропозиции», Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом в 60,6%.