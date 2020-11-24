Республика Кипр продолжает неуклонно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации Россией Крымского полуострова.
Об этом заявил посол в Украине Луис Телемаху во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, передает пресс-служба МИД Украины.
Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений.
Эмине Джеппар проинформировала своего кипрского коллегу о ситуации в оккупированном Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в «Крымской платформе».
Напомним, Российская аннексия Крыма нанесла Украине уже около 1 триллиона гривен убытков.
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Республика Кипр продолжает неуклонно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации Россией Крымского полуострова.
Об этом заявил посол в Украине Луис Телемаху во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, передает пресс-служба МИД Украины.
Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений.
Эмине Джеппар проинформировала своего кипрского коллегу о ситуации в оккупированном Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в «Крымской платформе».
Напомним, Российская аннексия Крыма нанесла Украине уже около 1 триллиона гривен убытков.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов