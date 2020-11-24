Республика Кипр продолжает неуклонно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации Россией Крымского полуострова.

Об этом заявил посол в Украине Луис Телемаху во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, передает пресс-служба МИД Украины.

Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений.

Эмине Джеппар проинформировала своего кипрского коллегу о ситуации в оккупированном Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в «Крымской платформе».

Напомним, Российская аннексия Крыма нанесла Украине уже около 1 триллиона гривен убытков.