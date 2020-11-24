Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны». В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе.

— Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! — заявил Дональд Трамп.

Он также утверждает, что глава GSA Эмили Мерфи якобы подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за «твердую верность» США.

— Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA, — заявил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенти США от Демократической партии Джо Байден 24 ноября планирует объявить о выборе кабинета.