Компания SpaceX перенесла запуск 16-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Ожидается, что запуск новой партии интернет-спутников совершат 24 ноября в 21:13 по времени Восточного побережья США (25 ноября в 4:13 по Киеву) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Предыдущий запуск был запланирован на 24 ноября в 4:34 по киевскому времени, однако ему помешали неблагоприятные погодные условия.

Напомним, 4 сентября американская компания SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 12-ю партию миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.