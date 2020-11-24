Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки».

Решение принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября и обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением исключается пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2 тысячи 393 гривен.

Напомним, что постановление правительства, которое предусматривает постепенное (до 2023 года) повышение окладов педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов предусматривает выделение в 2021 году 50 миллиардов гривен из бюджета.