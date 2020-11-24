По состоянию на 10:00 24 ноября в Николаевской области зарегистрировано 485 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 16 229 (+485) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 734 (+20) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 54, всего выздоровели - 5004. Умерло всего от последствий COVID-19 - 283, за сутки - 7.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 24 ноября в Николаевской области зарегистрировано 485 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 16 229 (+485) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 734 (+20) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 54, всего выздоровели - 5004. Умерло всего от последствий COVID-19 - 283, за сутки - 7.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов