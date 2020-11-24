По состоянию на 10:00 24 ноября в Николаевской области зарегистрировано 485 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 16 229 (+485) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 11252 (+370)

Первомайск - 623 (+26)

Южноукраинск - 446 (15);

Вознесенск - 496 (+5);

Очаков - 183 (+3)

Арбузинский район - 95 (+3)

Баштанский район - 176 (+1)

Березанский район - 178 (+1)

Братский район - 85;

Березнеговатский район - 55 (+2)

Веселиновский район - 174;

Витовский район - 475 (+5);

Вознесенский район - 165 (+1)

Врадиевский район - 153;

Еланецкий район - 83 (+2)

Доманевский район - 169 (+2)

Казанковский район - 178;

Кривоозерский район - 159 (31);

Николаевский район - 224 (+5)

Новобугский район - 104 (+4)

Новоодесский район - 228 (+2)

Очаковский район - 86 (+5);

Первомайский район - 250 (+2)

Снигиревский район - 192.

Заболевание COVID-19 установлен в 734 (+20) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 54, всего выздоровели - 5004. Умерло всего от последствий COVID-19 - 283, за сутки - 7.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 23 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили еще у 12 тысяч 287 человек. Также известно, что вчера 8 тысяч 298 пациентов выздоровели, а 188 — умерли от осложнений.