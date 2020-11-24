Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.

Об этом сообщает Медуза.

Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели «Спутник V», показал эффективность 92%.

По их словам, в ходе испытаний специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается.

В испытаниях «Спутника V», по данным его создателей, принимают участие 40 тысяч человек.