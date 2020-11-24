Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Об этом сообщает Медуза.
Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели «Спутник V», показал эффективность 92%.
По их словам, в ходе испытаний специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается.
В испытаниях «Спутника V», по данным его создателей, принимают участие 40 тысяч человек.
Напомним, ранее у троих медиков в Алтайском крае РФ, которые одними из первых были привиты российской вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус.
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Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» утверждают, что эффективность этого препарата на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Об этом сообщает Медуза.
Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Первый промежуточный анализ, как заявляли создатели «Спутник V», показал эффективность 92%.
По их словам, в ходе испытаний специалисты по-прежнему не выявили непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается.
В испытаниях «Спутника V», по данным его создателей, принимают участие 40 тысяч человек.
Напомним, ранее у троих медиков в Алтайском крае РФ, которые одними из первых были привиты российской вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов