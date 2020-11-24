Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе, пишет Европейская правда.

— Завтра мы утвердим новый контракт, чтобы обеспечить еще одну вакцину в нашем портфолио. Этот контракт позволит нам купить в 160 миллионов доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса. Как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях, - сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен напомнила, что это будет уже шестой контракт Еврокомиссии с производителями потенциальных вакцин от коронавируса и Брюссель работает над еще одним.

Напомним, глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки. До конца года планируется производство 20 млн доз вакцины.