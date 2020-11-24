Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам аннулировать налоговые долги на сумму до 3 тысяч гривен.

Об этом президент заявил в своем видеоообращении 24 ноября.

— Почти 4 миллиона граждан, имеющих налоговый долг в 3 тысячи 60 гривен этот долг будет аннулирован, - заявил президент.

Также он анонсировал введение налоговых каникул при усилении карантинных ограничений.

— При усилении ограничительных мер, 200 тысяч ФОПов первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборах, включая ЕСВ, - добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент заявил о возобновлении программ материальной помощи, которые действовали во время карантина весной этого года. Речь идет о пособиях ФОПам, у которых есть дети в возрасте до 10 лет, компенсациях по частичной безработице и кредитных каникулах для бизнеса в рамках программы 5−7−9.

Напомним, 21 октября, в Николаеве в тестовом режиме запустили второй в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса.