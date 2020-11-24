Глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве, депутат горсовета Елена Киселева считает, что депутаты горсовета нового созыва должны утвердить положение о вознаграждении чиновников мэрии.

Об этом шла речь 22 ноября в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, где обсуждались итоги выборов мэра Николаева и городского совета.

По мнению политика, это необходимо для того, чтобы определить механизм премирования работником исполнительных органов власти как мотивации к более качественной работе. Также городской совет должен определиться со структурой исполнительных органов и общим количеством чиновников.

— С чего начинается управление? Со структуры. В очень быстром темпе мы должны понять, какое количество чиновников должны обслуживать те функции, которые есть у местного самоуправления, во сколько будет обходиться их труд, как это труд будет поощряться. Я категорический противник того, чтобы должности, неважно представителям какой политической силы раздавались как бонусы за участие в кампании, это мое внутреннее убеждение. Потому что должность —это, в первую очередь, профессионализм и ответственность перед избирателем, а не перед членами команды, с которой ты зашел. Потому что люди, заходя на должности, присягу дают на верность народу Украины. И выполнять задачи, которые дают им все граждане, независимо от политических предпочтений. Для меня это является ключевым рецептором. Поэтому, мне не хочется, чтобы местное самоуправление, а тем более функции исполнительной власти становились расчетной монетой. Поэтому, я точно понимаю, что следующий городской совет должен придумать и утвердить положение о вознаграждении чиновников. То, о чем я говорила на протяжении этих 5 лет, но руки до этого не доходили. Почему? Чтобы премия была исключительно мотивационной частью за служение людям и за выполнение тех работ и задач, которые приносят пользу обществу, а не расчетной монетой перед директором департамента, вышестоящими или нижестоящими. Я хочу, чтобы из исполнительной власти ушла конъюнктура. Возможно, я идеалист в этой части. Но мне кажется, что всегда нужно с чего-то начинать, и какие-то принципы должны зарождаться в определенных удобных условиях. Мне кажется, та сегментация городского совета, которую мы будем видеть в ближайшее время, будет иметь такую возможность, и, наверное, что-то из того, что я себе придумала, может реализоваться, - сказала Елена Киселева.

Отметим, что в 2017 году Елена Киселева раскритиковала структуру исполнительных органов мэрии Николаева со штатным расписанием в 1050 единиц, которую тогда утвердил горсовет. Тогда количество чиновников увеличилось на 200 единиц.

Ранее сообщалось, что Елена Киселева заявила о готовности занять должность секретаря горсовета, если так решит большинство депутатов.