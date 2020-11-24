Глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве, депутат горсовета Елена Киселева заявила о готовности занять должность секретаря горсовета, если так решит большинство депутатов.

Об этом Елена Киселева заявила 22 ноября, в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, где обсуждались итоги выборов мэра Николаева и городского совета,

— Готова ли я быть секретарем городского совета? Ну, по-моему, лучше меня секретаря городского совета нет. Нужно ли мне это лично как Елене Киселевой? Ну, в принципе эту ношу я могу поднять и с ней справлюсь лучше, чем кто-либо. А дальше, как всегда, решит сессионный зал, - сказала Елена Киселева.

При этом, она рассказала, что ее кандидатуру уже рассматривали для выдвижения в секретари Николаевского горсовета предыдущего созыва, однако тогда «все было сделано», чтобы этого не произошло.

Елена Киселева

— Я просто помню баталии прошлого созыва, когда все силы самого Медведчука были кинуты на порочение Киселевой, чтобы она не стала секретарем городского совета. А почему? Да потому что меня, такую слабую рыженькую женщину боялись, наверное, как черт ладана. Поэтому, все было сделано для того, чтобы в определенный момент я секретарем этого городского совета не стала. Пострадала ли я от этого? Нет. Я стала крепче, жестче, веселее, посмотрела, как люди меняются в процессе нахождения то ли в партии власти, а потом, когда партия власти перестает ей быть. Для меня это колоссальный жизненный опыт, и на все я смотрю философски и с юмором. Поэтому, готова ли я? Я и тогда говорила, что я готова и я лучшая. Буду ли я? Бог усмотрит, - рассказала Елена Киселева.

Как известно, об амбициях стать секретарем Николаевского городского совета уже заявили представители партии «Слуга народа» Николай Капацына и Татьяна Домбровская, а также лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк. А представитель партии «Наш край» Сергей Кантор высказал мнение, что секретарем Николаевского городского совета следует избрать Николая Круглова.