На норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных.
Как сообщили в Гданьском медуниверситете, ученые и ветеринары протестировали 91 животное, наличие вируса подтвердили у восьми из них.
На данный момент проводятся генетические исследования, что позволит выяснить происхождение вируса и сравнить его генетический код с известными образцами.
Результаты польских ученых свидетельствуют о возможной передаче коронавируса от человека к норке.
Напомним, что первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.
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На норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных.
Как сообщили в Гданьском медуниверситете, ученые и ветеринары протестировали 91 животное, наличие вируса подтвердили у восьми из них.
На данный момент проводятся генетические исследования, что позволит выяснить происхождение вируса и сравнить его генетический код с известными образцами.
Результаты польских ученых свидетельствуют о возможной передаче коронавируса от человека к норке.
Напомним, что первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов