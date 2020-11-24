На норковой ферме на севере Польши зафиксировали первые случаи коронавируса у животных.

Как сообщили в Гданьском медуниверситете, ученые и ветеринары протестировали 91 животное, наличие вируса подтвердили у восьми из них.

На данный момент проводятся генетические исследования, что позволит выяснить происхождение вируса и сравнить его генетический код с известными образцами.

Результаты польских ученых свидетельствуют о возможной передаче коронавируса от человека к норке.

Напомним, что первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.