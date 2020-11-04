Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на зверофермах страны после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом COVID-19.

Об этом сказала премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду, 4 ноября, пишет Корреспондент.

По словам Метте Фредериксен, обнаруженный у норок мутировавший коронавирус распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.

В настоящее время выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса в Северной Ютландии.

Метте Фредериксен предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и во всем мире. Владельцам звероферм при этом будет оказана помощь, заявила министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен.

Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 млн норок. На более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены.

Напомним, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан ранее заявил, что правительства многих государств Европы сталкиваются с «очень сложной» ситуацией во время преодоления пандемии коронавируса.