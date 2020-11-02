Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что правительства многих государств Европы сталкиваются с «очень сложной» ситуацией во время преодоления пандемии коронавируса.
Об этом он заявил на брифинге, передает Укринформ.
— Многие правительства находятся в крайне сложной ситуации. Они должны взять под контроль вирус и одновременно очень ограничены в мерах для сдерживания инфекции, — сказал Майкл Райан.
По его словам, в ВОЗ понимают, почему в Европе проходят акции протеста против карантинных ограничений.
— Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни. Кроме того, у людей есть право сомневаться в принятых мерах. Поэтому важно, чтобы правительства прислушались к ним, поддерживали связь с населением, — заявил Майкл Райан.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19.
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что правительства многих государств Европы сталкиваются с «очень сложной» ситуацией во время преодоления пандемии коронавируса.
Об этом он заявил на брифинге, передает Укринформ.
— Многие правительства находятся в крайне сложной ситуации. Они должны взять под контроль вирус и одновременно очень ограничены в мерах для сдерживания инфекции, — сказал Майкл Райан.
По его словам, в ВОЗ понимают, почему в Европе проходят акции протеста против карантинных ограничений.
— Очевидно, что люди растеряны, они устали и хотят вернуться к нормальной жизни. Кроме того, у людей есть право сомневаться в принятых мерах. Поэтому важно, чтобы правительства прислушались к ним, поддерживали связь с населением, — заявил Майкл Райан.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19.