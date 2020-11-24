Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 41 млрд грн. Это - 62% выделенных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
– По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн, - сказано в сообщении.
На мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн, а именно:
На мероприятия по соцзащите направили 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. Указано, что 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, а Фонду социального страхования - 1,7 млрд грн.
Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.
По состоянию на 1 ноября пособие на детей получили 86949 ФЛП; пособие по безработице перечислили на счета 467 662 человек, а работодателям перечислены средства для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина.
Также осуществили выплаты материального обеспечения 32 220 лицам и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198341 лицу.
– На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. На осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31 45 млрд грн, или 66%, - говорится в сообщении.
На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.
На обеспечение правопорядка использовали 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.
Кроме того, на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн грн. Из них сейчас использовано 324 млн грн или 50%.
Напомним, 6 ноября Госаудитслужба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19, вся информация о потраченных средствах является абсолютно прозрачной и доступной.
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Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 41 млрд грн. Это - 62% выделенных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
– По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн, - сказано в сообщении.
На мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн, а именно:
На мероприятия по соцзащите направили 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. Указано, что 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, а Фонду социального страхования - 1,7 млрд грн.
Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.
По состоянию на 1 ноября пособие на детей получили 86949 ФЛП; пособие по безработице перечислили на счета 467 662 человек, а работодателям перечислены средства для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина.
Также осуществили выплаты материального обеспечения 32 220 лицам и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198341 лицу.
– На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. На осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31 45 млрд грн, или 66%, - говорится в сообщении.
На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.
На обеспечение правопорядка использовали 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.
Кроме того, на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 млн грн. Из них сейчас использовано 324 млн грн или 50%.
Напомним, 6 ноября Госаудитслужба начала проверку Фонда борьбы с COVID-19, вся информация о потраченных средствах является абсолютно прозрачной и доступной.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов