Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира 2021. Их кандидатуры выдвинул член британской палаты лордов Уильям Дэвид Тримбл.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Биньямин Нетаньяху и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, которое положило начало нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Отмечается, что Уильям Тримбл был удостоен премии в 1998 году за свои усилия по разрешению конфликта в Северной Ирландии. В связи с этим офис премьер-министра полагает, что Нобелевский комитет с большей вероятностью рассмотрит номинацию.

Напомним, в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.