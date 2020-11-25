Правительство Венгрии раскритиковало актера Джорджа Клуни за то, что он назвал премьер-министра Виктора Орбана примером гнева и ненависти в мире.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Мы не были в эпицентре пандемии, когда это произошло, но все еще были все эти другие элементы, эти элементы того, сколько ненависти и гнева все мы чувствуем в этот момент истории, во всем мире – стоит только посмотреть на Болсонаро в Бразилии или Орбана в Венгрии, — сказал Джордж Клуни журналу GQ.

На просьбу государственного телевидения прокомментировать высказывания Клуни официальный представитель правительства Орш Фаркаш заявил, что актер озвучил проімміграційне послание американского либерального миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса, сторонника открытых обществ и давнего оппонента Орбана.

Слова Джорджа Клуни были «глупыми», написал в Facebook официальный представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер.

— Джордж Клуни-хороший актер, поэтому заслуживает уважения, но... никто не должен относиться к нему как к глобальному политическому оракулу, — сказал Тамаш Менцер.

Через агента актер опубликовал заявление на венгерском новостном сайте Telex.hu, заявив, что «пропагандистская машина Орбана врет» и добавив, что встречался с Джорджем Соросом только один раз.

— Я был (в Венгрии) в начале 2000-х годов и гулял по набережной Дуная. В то время Венгрия представляла собой яркий пример демократического успеха... Я с нетерпением жду того дня, когда Венгрия примет то, чем она когда – то была, — заявил Джордж Клуни.

Напомним, ранее Венгрия подписала декларацию о намерениях закупить в США ракеты примерно на 1 миллиард долларов.