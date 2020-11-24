Во вторник, 24 ноября избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.

Об этом сообщает CNN.

— Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации. Это команда, которая обеспечит безопасность нашей стране и нашему народу, — сказал Джо Байден.

Джо Байден представил кандидатов на должность главы Госдепартамента, директора нацразведки, министра внутренней безопасности.

Избранный президентом демократ подтвердил, что планирует назначить главой госдепартамента бывшего замгоссекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в «первый же день» работы его администрации.

Кроме Блинкена, Джо Байден официально огласил следующих кандидатов на должности:

Алехандро Майоркас — министр внутренней безопасности;

Джон Керри — специальный посланник президента по вопросам климата;

Джейк Салливан — советник по нацбезопасности президента США;

Эврил Хэйнс — директор Национальной разведки;

Линда Томас-Гринфилд — постпред США при ООН.

Напомним, Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.